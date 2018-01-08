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Носимый домашний кинотеатр позволяет увидеть, что снаружи

08.01.2018 15:30 27

Носимый домашний кинотеатр позволяет увидеть, что снаружи

Гарнитуры для домашнего кинотеатра прошли долгий путь, но все еще существует общая проблема: они, как правило, доминируют над вашим лицом. Трудно понять, когда кто-то хочет вашего внимания, если они не коснутся вашего плеча. Тем не менее, вы не можете быть настолько отрезаны в будущем. Kopin и Pico Interactive представили новаторский прототип домашнего кинотеатра, Eagle, который обещает эквивалент 80-дюймового экрана, давая вам более полное представление о внешнем мире. Вы, вероятно, не захотите ходить с этим на вашей голове, но это может дать вам заглянуть на приближающегося человека, прежде чем он поздоровается.

Неудивительно, что дисплеи являются ключевыми. Eagle вращается вокруг пары недавно выпущенных 0,49-дюймовых OLED-экранов, которые могут быть ограничены 720p, но выкачивают высокую яркость 1000 нит при потреблении относительно небольшой мощности. Это, похоже, не кабриолет, такой как Glyph Avegant, хотя, поэтому он не будет так хорош, если вы хотите слушать музыку.

Pico «изначально» планирует выпустить законченную версию Eagle в Китае через дочернюю компанию, и нет упоминания о том, будет ли она доступна в другом месте. Подумайте об этом больше, как оглянуться на то, как носимые дисплеи сокращаются вместо того, что вы, вероятно, будете носить.

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