Высококачественная аудиокомпания Sennheiser представила новые линейные наушники Bluetooth для своей линейки, чтобы конкурировать с AirPods и Beats X от Apple. Модель CX 6.00BT компании оснащена встроенным микрофоном, трехпозиционным пультом и шестичасовым временем автономной работы. И будет стоить 100 долларов.

CX 6.00 имеет несколько уникальных трюков, таких как возможность одновременного сопряжения с двумя устройствами (так что вы можете слушать музыку со своего телефона и компьютера одновременно, скажем) и поддерживать трехсторонний вызов. В противном случае Sennheiser представит еще одну пару наушников на выставке CES: HD 820, обновление для высокотехнологичной линейки наушников HD 800. Ключевой новой особенностью являются диски Gorilla Glass, которые выставляют снаружи каждого из них, чтобы якобы отражать отходящий звук обратно в «поглотительные камеры», чтобы свести к минимуму резонанс. Эта звуковая амброзия не дешевая: HD 820 будет стоить $ 2,400 в начале лета.