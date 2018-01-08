Линия ASUS ZenFone все еще довольно свежа в наших умах, но это не помешало компании продемонстрировать еще один новый смартфон на CES 2018. Неловко названный ZenFone Max Plus (M1) - да, ASUS настаивает на круглых скобках - будет стоить 329 долларов, а его претензией на славу является его батарея в 4,130 мАч. Конечно, это может быть не так просто, как собственный ZenFone 3 Zoom от ASUS от прошлого года, но эта батарея по-прежнему больше, чем та, которую вы найдете в обычном флагманском телефоне. Неплохо, учитывая цену.

Помимо аккумулятора, ZenFone Max Plus (M1) также включает в себя 5,7-дюймовый дисплей 2160x1080 с соотношением сторон 18: 9, а также чипсет MediaTek с октановым сердечником, 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенного хранилища. На заднее части телефона вы найдете датчик отпечатков пальцев и, выше этого, двойную камеру, которая сочетает в себе стандартный 16-мегапиксельный сенсор с 8-мегапиксельной широкоугольной камерой с углом обзора 120 градусов. Для тех, кто отслеживает, это очень похоже на настройку, используемую LG G5 некоторое время назад. Более того, как основная, так и фронтальная камера (которая также снимает 16-мегапиксельные снимки) имеют f / 2.0, которые помогают всасывать как можно больше света для пейзажных снимков и селфи. Сожмите все это в красивый, хотя и слегка общий, металлический корпус, и это ZenFone Max Plus (M1).

Пока Max Plus чувствует себя отменным смартфоном, но не все здесь идеально. Наиболее заметно, что он запускает более раннюю версию Android 7.0 Nougat, написанную ASUS «хитом или пропуском ZenUI». Идея запуска программного обеспечения старше года довольно проблематична. Несмотря на ситуацию с Nougat и присущую ей странность, мы по-прежнему рады видеть, что ZenFone Max Plus (M1) объединяет несколько флагманских функций в гладкое тело.