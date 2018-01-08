В прошлом году ASUS попыталась выиграть DIYers с Tinker Board. Она попыталась влезть на территорию Raspberry Pi. И даже сделала попытку перевернуть ее, сделав Tinkerboard невероятно мощным. Он был способен воспроизвести 4K видео и аудио 24 бит / 192 кГц. Куча HDMI, гигабитного Ethernet, четырехъядерного процессора и 2 ГБ оперативной памяти сделала его лучше подходящим для создания медиацентра, чем превращения в какой-то арт-проект или прототип.

Tinker Board S похож на предшественника. Это мощная плата для хакерских типов с кучей удобных для пользователя функций, таких как 40 контактов GPIO и надежная поддержка Linux. S также имеет 16 ГБ памяти eMMC и ту же самую кучу портов USB. Но его одинаковый размер и, самое главное для толпы DIY, он имеет ту же компоновку. Таким образом, вам не нужно разрывать весь ваш проект, просто обновляя его внутренности. Tinker Board S будет поставляться в первой половине 2018 года.