Понедельник, 8 Января

ASUS Tinker Board S - мощная платформа для группы DIY

08.01.2018 17:45 12

ASUS Tinker Board S - мощная платформа для группы DIY

В прошлом году ASUS попыталась выиграть DIYers с Tinker Board. Она попыталась влезть на территорию Raspberry Pi. И даже сделала попытку перевернуть ее, сделав Tinkerboard невероятно мощным. Он был способен воспроизвести 4K видео и аудио 24 бит / 192 кГц. Куча HDMI, гигабитного Ethernet, четырехъядерного процессора и 2 ГБ оперативной памяти сделала его лучше подходящим для создания медиацентра, чем превращения в какой-то арт-проект или прототип.

Tinker Board S похож на предшественника. Это мощная плата для хакерских типов с кучей удобных для пользователя функций, таких как 40 контактов GPIO и надежная поддержка Linux. S также имеет 16 ГБ памяти eMMC и ту же самую кучу портов USB. Но его одинаковый размер и, самое главное для толпы DIY, он имеет ту же компоновку. Таким образом, вам не нужно разрывать весь ваш проект, просто обновляя его внутренности. Tinker Board S будет поставляться в первой половине 2018 года.

ASUS продолжает славную традицию космических маршрутизаторов с RT-AX88U
ASUS продолжает славную традицию космических маршрутизаторов с RT-AX88U
Новый ASUS Chromebox 3 больше предназначен для предприятий
Новый ASUS Chromebox 3 больше предназначен для предприятий
Главная страница
Гаджеты
Смартфоны
Компьютеры
Ноутбуки
Фото и видео
Звук и музыка
Часы
Авто
Софт
Бизнес
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Новые технологии
Роботы
Читалки
Планшеты
Развлечения
Концепты
Игрушки
Дом и семья
Новости
Журнал
Журнал OneGadget #18
OneGadget #18
Читать
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Во Франции «вырастили» дерево-ветрогенератор
Во Франции «вырастили» дерево-ветрогенератор
Ученые обеспокоены темпами таяния льдов в Арктике
Ученые обеспокоены темпами таяния льдов в Арктике
RSS
Все новости »
Новости партнеров:

Все права защищены © 2007-2018

OneGadget.ru - гаджеты каждый день

Карта сайта | RSS-подписка

Использование любых материалов, размещенных на сайте, разрешается при условии ссылки на OneGadget.ru. Для интернет-изданий - обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена вне зависимости от полного либо частичного использования материалов. Материалы в рубрике "Новости" публикуются на правах рекламы.