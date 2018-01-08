Самый интересный аксессуар ASUS, принесенный в CES в этом году, не является высокотехнологичным. Фактически, он даже не требует питания или программного обеспечения для работы. Комплект ROG Bezel-free предназначен для любителей игр с многоэкранными настройками, и он обещает устранить пробелы, с которыми встречаются эти мониторы, в основном создавая одну бесшовную зону просмотра. Он делает все это через многовековую магию рефракции света.

Комплект включает длинные прямоугольные линзовые полоски, предназначенные для установки под углом 130 градусов, где мониторы встречаются, вытягивая изображения экрана по мертвому пространству, создавая иллюзию одиночного экрана. ASUS говорит, что 130 градусов - это «угол, определяемый посредством обширного тестирования, чтобы обеспечить лучший просмотр». Комплект Bezel-free будет доступен в первой половине 2018 года по необъявленной цене.

ASUS также имеет некоторые высокотехнологичные аксессуары на выставке CES в этом году. Клавиатура Strix Flare - это механическая клавиатура с переключателями Cherry MX RGB и множеством дизайнерских настроек, которые направлены на то, чтобы держать пальцы игроков там, где они должны быть. Колесо громкости и специальные мультимедийные клавиши расположены на верхней левой стороне платы, плюс она включает в себя USB-транзитный порт и съемное запястье. Strix Flare имеет технологию освещения Aura Sync, позволяющую владельцам настраивать клавиатуру и синхронизировать все эти мигающие огни с остальными продуктами ASUS.

Говоря об Aura Sync, ASUS использует все свои технологии освещения. Каждый ноутбук ROG и настольный компьютер отсюда будут поддерживать Aura Sync, а ASUS выпускает новый кусок аппаратного обеспечения, предназначенный для того, чтобы дать игрокам больше контроля над их схемами освещения. ROG Aura Terminal - это четырехканальный контроллер RGB, который может синхронизировать световые эффекты вашей установки с тем, что происходит в игре, или обеспечить, чтобы все ваши огни находились на одной странице.

Клавиатура Strix Flare и Aura Terminal должны выйти в первой половине года, хотя ASUS еще не объявила цену на аксессуар.