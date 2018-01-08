Подавляющее большинство машин под управлением операционной системы Google Chrome - это ноутбуки, но это не остановило некоторые компании, которые пытались помещать легкое программное обеспечение в крошечные настольные коробки. ASUS выпускает Chromebox с 2014 года, и они объявляют о выпуске нового на выставке CES 2018. К сожалению, подробности довольно ограничены: мы знаем, что он будет работать с процессором Intel Core 8-го поколения с невыразимым количеством DDR4-2400 ОЗУ. Там также не упоминается место для хранения. Мы знаем, что Chromebox 3 будет включать USB 3.1 через порт типа C и Gigatbit ethernet, логичный выбор для чего-то, что вы не будете перемещать столько же, сколько в ноутбук.

Крошечный компьютер может стать приличным стриминговым аппаратом, также с дисплеем DisplayPort и HDMI - ASUS заявляет, что может обрабатывать воспроизведение 4K видео. Но давайте будем честными, этот Chromebox, скорее всего, предназначен для легких вычислений в корпоративных настройках. Chromebook, возможно, сильно повлиял на потребительский рынок, но мы были бы удивлены, если многие покупают один из них для дома. Если вам все еще интересно, ASUS заявляет, что начнет продавать в первой половине 2018 года.