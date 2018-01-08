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ASUS продолжает славную традицию космических маршрутизаторов с RT-AX88U

08.01.2018 18:14 15

ASUS продолжает славную традицию космических маршрутизаторов с RT-AX88U

Это не был бы CES, если бы у нас не было возможности заценить какие-то сумасшедшие новые маршрутизаторов. Поэтому посмотрите на ASUS RT-AX88U. В отличие от некоторых предыдущих маршрутизаторов ASUS, этот немного более изящный, возможно, более опасный зверь. Но давайте выйдем за пределы своих взглядов и заглянем в спецификации.

Как сообщили ASUS прошлой осенью в IFA, RT-AX88U станет его первым маршрутизатором 802.11ax WiFi с дикими теоретическими скоростями до 6 000 Мбит / с. Конечно, вам понадобится домашнее соединение, способное нажимать эту полосу пропускания и совместимое с 801.11ax аппаратное обеспечение, но это не относится к делу.

У этого зверя также есть восемь проводных портов Ethernet для ваших устройств, которые не должны быть мобильными. К сожалению, у нас по-прежнему нет информации о ценообразовании или доступности. Поэтому пока можно просто наслаждаться стилем.

ASUS продолжает славную традицию космических маршрутизаторов с RT-AX88U

ASUS продолжает славную традицию космических маршрутизаторов с RT-AX88U
ASUS продолжает славную традицию космических маршрутизаторов с RT-AX88U
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