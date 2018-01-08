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Mobility Marketplace - сервис, помогающий перевозчикам найти новых пассажиров

08.01.2018 18:20 6

Mobility Marketplace - сервис, помогающий перевозчикам найти новых пассажиров

Поездки - это услуги большого бизнеса, и здесь требуется часть действия. Компания, созданная Nokia и проданная консорциуму немецких автопроизводителей в 2015 году, объявила о новом подразделении под названием «Мобильность сегодня». Его цель - разработать платформу или рынок, на котором предприятия могут запрашивать и продавать услуги по прокату. Например, отель может предложить один или два варианта через свой веб-сайт. Теоретически он будет подключаться к Mobility Marketplace и выбирать услуги, которые наилучшим образом отвечают его потребностям и потребностям клиентов. Также возможно, что конечный клиент сможет сравнивать и выбирать самого поставщика.

Здесь описывается это как «объединяющий слой абстракции». Короче говоря, он хочет быть средним человеком между услугами проката и коммерческими предприятиями (которые, кстати, включают в себя обычных клиентов, таких как вы и я). Его клиенты могут включать в себя авиакомпании, предприятия, которые владеют киосками самообслуживания в общественных местах, а также владельцы мест проведения мероприятий, которые хотят помочь посетителям вернуться домой. Компании, занимающиеся поездкой, должны извлечь выгоду из дополнительного воздействия, в то время как клиенты получают легкий доступ к самым дешевым, быстрым или наиболее удобным транспортным средствам.

В то же время, здесь запускается инструмент под названием Mobility Dispatch. Это платформа, позволяющая компаниям, управляющим поездками, эффективно управлять своим флотом водителей. У большинства основных служб есть своя версия этого, однако здесь также есть ссылки на его Мобильность Marketplace. Кроме того, здесь рекламируются передовые алгоритмы и «беспрецедентное использование флота», которые могут помочь компаниям опережать их обычно хорошо финансируемую конкуренцию. «Наши решения демократизируют фрагментированную и зашумленную отрасль, открывая новые каналы для доступа к лучшим мобильным инструментам и имеющимся услугам», - сказал вице-президент и глава компании Mobility Лиад Ицхак.

Новое деловое предприятие следует за головокружительным числом автомобильных проектов, включая концентрационный узел следующего поколения для автономных автомобилей и предупреждения о дорожном движении с использованием данных автомобильных датчиков. Неудивительно, что Bosch недавно приобрела 5% акций компании.

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