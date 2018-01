ASUS сотрудничает с SKT T1, одной из крупнейших команд в eSports, на своей последней итерации линейки ноутбуков ROG Strix. ROG Strix SKT T1 Hero Edition - это ноутбук, предназначенный для игры в многопользовательские онлайн-игры Battle Arena, такие как League of Legends, с процессором Intel Core i7, графикой NVIDIA GeForce GTX 1060 и широким дисплеем со 100-процентной цветовой гаммой sRGB. Эти детали известны с ноября, так что вот новый бит: ROG Strix SKT T1 Hero Edition стоит $ 1,700 и будет доступен в 1 квартале 2018 года.

SKT T1 - это большая сделка в League of Legends- она выиграла три из семи чемпионатов мира в истории eSports франшизы, и в ней живет самый известный игрок в игре, Faker. Санг Хек Ли, который играет под именем Faker, считается самым опытным игроком League of Legends, и в этом году он получил награду как лучший игрок в eSports на The Game Awards.

ROG Strix SKT T1 Hero Edition имеет логотипы для SKT T1 и ROG на крышке, а также подпись Faker в нижней правой части подставки для клавиатуры (так что игроки могут попытаться поглотить некоторые свои силы, возможно). На ноутбуке также есть коврик для мыши с логотипами SKT T1 и ROG, а также плакаты Faker и всей команды.

ASUS также обновляет свою игровую настольную линейку с ROG Strix GL12, которая включает в себя разгонный процессор 8-го поколения Intel Core с графикой NVIDIA GeForce GTX 1080, а также отсек для расширения и простой SSD-лоток. На передней панели представлены эффекты освещения Aura Sync, позволяющие игрокам настраивать внешний вид башни. Фактически, отсюда все настольные ПК и ноутбуки ROG будут включать поддержку Aura Sync. ROG Strix GL12 будет доступен в апреле по еще нераскрытой цене.