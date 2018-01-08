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Новые маршрутизаторы Lyra от ASUS выглядят нетрадиционно

08.01.2018 18:40 12

Новые маршрутизаторы Lyra от ASUS выглядят нетрадиционно

ASUS разработала интересную привычку. Забудьте маршрутизаторы с тонким дизайном, которые сливаются в вашей гостиной - компания начала создавать маршрутизаторы, которые выглядят совсем иначе. Пример: маршрутизатор Blue Cave, запущенный на Computex в прошлом году. На выставке CES 2018 ASUS представила Lyra Trio, треугольный сетчатый роутер и Lyra Voice. Последний является сетчатым маршрутизатором, который удваивается как стереодинамик с Alexa. Он будет доступен к первой половине 2018 года, но ASUS пока не объявила цену.

Новые маршрутизаторы Lyra от ASUS выглядят нетрадиционно

Начнем с Trio. Пирамидальный маршрутизатор имеет 3X3 MIMO и двухдиапазонную технологию, с тем, что ASUS вызывает «уникальное размещение антенны ... для (изгнания) мертвых зон WiFi». Из того, что мы знаем, что такое место размещения, неясно, поэтому мы не можем судить. Он может быть аналогичен расширителю диапазона EA-N66, который имеет в основном ту же форму, что и Lyra Trio.

Более интересным продуктом является Voice, который представляет собой трехдиапазонную систему 802.11ac mesh router с встроенной Alexa. Его серое прямоугольное тело выглядит намного менее заметным, чем Trio, и содержит стереодинамики и микрофон, чтобы вы могли взаимодействовать с цифровым помощником Amazon.

Новые маршрутизаторы Lyra от ASUS выглядят нетрадиционно

Оба этих маршрутизатора могут быть настроены с помощью нового приложения Lyra для настройки, чтобы вы могли отслеживать сетевую информацию с вашего телефона. Приложение также сообщит вам, если возникнут проблемы, что, надеюсь, означает, что вам не придется прокладывать путь до маршрутизатора, чтобы нажать кнопку сброса, если ваша сеть выпадет.

На прошлой неделе ASUS представила новую систему, которая создает сеть с уже имеющимися маршрутизаторами, а также первым маршрутизатором AX и множеством ноутбуков и игрового оборудования.

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