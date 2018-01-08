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Toyota представляет e-Palette, ее мобильное торговое пространство

08.01.2018 22:55 15

Toyota представляет e-Palette, ее мобильное торговое пространство

На ежегодной конференции по потребительской электронике компания, которая принесла нам Prius, объявила о своем мобильном рынке, e-Palette, чтобы открыть возможности для бизнеса создавать услуги по требованию и «размывать линии меджу онлайн-торговлей».

Он будет полностью электрическим и поддерживать автономные технологии вождения от Toyota или от компаний, которые его используют. Это открытая платформа для обмена едой, розничной торговли, доставки или действительно того, про что может думать бизнес.

«Просто подумайте, как хорошо будет смотреться e-Palette на Burning Man», - сказал Акио Тойода, президент Toyota Motor Corporation во время пресс-конференции.

Тойода начал пресс-конференцию: «Это моя цель - перевести Toyota из автомобильной компании в мобильную компанию». Он объявил о последних конкурентах автопроизводителя, Google, Apple и Facebook.

У автопроизводителя уже есть партнеры для своей новой платформы мобильности. В альянс E-Palette входят Pizza Hut, Uber, Mazda, Amazon и Didi. Не сложно представить себе шкафчик Amazon на колесах, катящихся в вашем районе. Toyota начнет тестирование e-Palette в 2020 году.

Хотя это не потребительский продукт, он показывает, что Toyota думает о том, как она перейдет в мир с меньшим количеством людей, покупающих автомобили. Тойода сказал, что он «меньше беспокоится о том, чтобы попасть туда первым, чем то, чтобы сделать это правильно. Для меня такой пример - e-Palette».

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