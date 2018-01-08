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Лампа MyLiFi обеспечивает безопасный доступ в Интернет через светодиоды

08.01.2018 23:14 6

Лампа MyLiFi обеспечивает безопасный доступ в Интернет через светодиоды

MyLiFi - это лампа, обеспечивающая безопасное беспроводное подключение к близлежащим устройствам через всю передачу данных светодиодами. Это упрощенная настольная лампа в промышленном стиле, которая излучает широкополосный доступ к донглу, который пользователи подключают к своим ноутбукам или мобильным устройствам - и бум, у них безопасный и быстрый Интернет. Данные передаются между лампой и ключом через невидимые мигающие светодиоды, что означает, что лампа не должна быть включена, чтобы обеспечить соединение.

Лампа MyLiFi обеспечивает безопасный доступ в Интернет через светодиоды

LiFi - довольно новая концепция, но она обещает обеспечить более быструю скорость, чем Wi-Fi, и она недоступна, если только злоумышленник не имеет прямой видимости к фактически подключенной лампочке. Например, MyLiFi достигает 23 Мбит / с, по сравнению со скоростью 10 Мбит / с для Wi-Fi.

MyLiFi поставляется из французской компании Oledcomm, а генеральный директор Бенджамин Азолей предлагает несколько вариантов использования для такого рода технологий. LiFi может быть удобен в больницах, которые требуют безотходной среды и надежной защиты информации о пациентах. Или это может быть хорошо для любителей игр, поскольку соединение быстрее и стабильнее Wi-Fi.

Лампа MyLiFi обеспечивает безопасный доступ в Интернет через светодиоды

MyLiFi поставляется с приложением, которое позволяет пользователям управлять лампой и отключать подключение к Интернету, когда захочет. Теперь лампа доступна для предварительного заказа через Indiegogo, начиная с 700 долларов.

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