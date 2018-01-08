На этой неделе в CES Linksys дебютирует с новым игровым маршрутизатором WRT32XB, который является первым (и единственным) устройством, специально оптимизированным для требований Xbox One. В основном это Xbox One-specific модель игрового маршрутизатора WRT32X Gaming Router, и продается по аналогичной цене: 300 долларов. Он будет доступен в феврале.

WRT32VB предназначен для автоматического обнаружения любой модели Xbox One в своей сети, чтобы распределять приоритеты и ускорять трафик на консоль и обратно. Это означает, что пользователи будут иметь оптимальный игровой опыт онлайн, поскольку потребности в пропускной способности консоли будут размещены над любым другим трафиком в сети благодаря механизму определения приоритетов Killer (KPE). KPE также уменьшит пиковый пинг более чем на 65 процентов и экстремальные запаздывания, возникающие от маршрутизатора. Интерфейс прошивки и маршрутизатора был разработан специально для игр.

Маршрутизатор оснащен 1,8 ГГц процессором с двумя процессорами Ccore ARM, двухдиапазонным беспроводным радиотелефоном 802.11ac Wave 2 с беспроводной связью 3 x 3, 256-мегабайтной вспышкой и 512 МБ памяти DDR3 и 5-портовым коммутатором SOHO Gigabit Ethernet с TCAM. Он построен на технологии AC3200 MU-MIMO Wi-Fi с частотой AC3200. Он имеет один порт USB 3.0 и один комбинированный порт eSATA / USB 2.0.

Однако эта приоритизация не ограничивается только WRT32XB. Linksys сотрудничает с Rivet Networks, чтобы расширить KPE, чтобы охватить больше устройств на игровых платформах (ПК, консолях и мобильных устройствах) и применить обновления для всех своих игровых маршрутизаторов WRT.