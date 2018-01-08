Panasonic входит в 2018 год с двумя новыми 4K, OLED и HDR-совместимыми телевизорами. Серия FZ800 и FZ950, которая будет поставляться в 55-дюймовых и 65-дюймовых размерах, следует за флагманским EZ1002 с прошлого года. Они поставляются с оригинальным процессором Panasonic HCX, который позволяет использовать функцию Dynamic LUT (Lookup Table). LUT - это, по сути, предпочтения, которые меняют изображение в соответствии с цветами и яркостью, предназначенными создателем контента. Обычно они устанавливаются в начале фильма или телешоу, но с помощью Dynamic LUT изображение может обновляться с сцены на сцену.

Телевизоры Panasonic поддерживают стандарт HDR10 +, поддерживаемый Samsung и Amazon. Это означает, что вы должны иметь возможность смотреть оригиналы Amazon, такие как The Grand Tour и The Tick в их самом высоком качестве. Компромисс заключается в том, что ни FZ800, ни FZ950 не поддерживают конкурирующий HDR формат Dolby Vision. Это особенный выбор, учитывая, что недавно объявленный Panasonic Blu-ray проигрыватель DP-UB820 совместим с Dolby Vision и HDR10 +. У HDR10 + есть свои сторонники - Warner Bros. подтвердил, что поддержит стандарт в своих видеороликах на 4 К, но было бы неплохо, если бы оба были доступны из коробки. Надеемся, что эта стандартная война скоро закончится.