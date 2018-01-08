С момента своего дебюта GH5 была видео-ориентированной камерой, но Panasonic продвигает ее на новую территорию с запуском GH5 без зеркал. Направленная специально на видеооператоров, она оснащена 10,2-мегапиксельным датчиком «двойного ISO» с половиной разрешения 20,2-мегапиксельной GH5. Это дает гораздо более высокую чувствительность к низкой освещенности (до ISO 51,200 родных и 204,800 расширенных), и есть полное считывание датчика при воспроизведении видеофильма Cinema 4K (2,160 x 4096) со скоростью 60 кадров в секунду.

Почти каждое изменение в GH5 нацелено на то, чтобы сделать ее лучшей видеокамерой. Например, Panasonic заимствовала двухнаправленный ISO (DNI) от профессиональных видеокамер Varicam. «Принцип работы DNI заключается в том, что в системе есть два контура, низкочастотные и высокопроизводительные», - пояснил на брифинге менеджер по продукции Panasonic Энтони Ханна. «GH5 имеет 400 и 2,500 родных ISO. Таким образом, он имеет два родных стандарта ISO и может увеличивать чувствительность к низкой освещенности».

Это означает, что когда вы нажимаете 2,500 ISO, более медленная схема, которая может собирать больше света, отключается, а более быстрая срабатывает. Это имеет общий эффект уменьшения шума, позволяя вам проверять ISO без сохранения деталей в более темные части изображения. Во время демонстрации, даже в 12 800 ISO, изображение сохраняло насыщенность и контрастность таким образом, чтобы удобно побеждать в конкурсе на легкую подсветку Sony A7S II.

Помощью в этом отношении является 10-битное видео 4: 2: 2, захваченное со скоростью передачи данных до 400 Мбит / с (50 МБ / с). В результате получается HDR-видео с миллиардом цветов, которое будет зависеть от видеоматериалов, снятых профессиональными камерами для видеопроизводства. Она также может выводить HDR через порт HDMI 2.1, чтобы вы могли лучше судить о кадре на съемочной площадке.

GH5 имеет другие профессиональные функции видео, такие как переключатель микрофонного входа линейного уровня, упрощающий использование с профессиональными микрофонами и бесплатную настройку V-Log L с высоким динамическим диапазоном, позволяющую использовать кадры, подходящие для точной коррекции цвета. Она также имеет более быстрое считывание, чем когда-либо, уменьшая искажения от затвора, а также дизайн аппарата, который позволяет снимать неограниченное время без перегрева.

Мы ориентируемся на видеооператора, а не на фотографа. Итак, мы решили ликвидировать стабилизацию внутри тела.

В отличие от предыдущей версии, у GH5 есть фильтр нижних частот, так как отсутствие одной из них было бы заметно в такой низкомегапиксельной камере. Она также не имеет системы стабилизации тела (IBS), то есть вы получите оптическую стабилизацию только через поддерживаемые линзы. «Мы ориентируемся на видеооператора, а не на фотографа, - сказал Ханна. «Итак, мы решили ликвидировать IBS». Из-за этого GH5 также весит на 65 грамм меньше.

Panasonic не совсем забыла о фотографах. GH5 теперь поддерживает 14-битный RAW, а не только 12-битные изображения, которые будут удобны в камере с большой светочувствительностью. Скорость фокусировки составляет 0,7 секунды, и вы можете снимать до 12 кадров в секунду или 8 кадров в секунду при непрерывной автофокусировке. Там также 225 точек фокусировки, распознавание лица и режим фото 4K со скоростью до 60 кадров в секунду.

Другие функции включают в себя два слота для карт памяти UHS-II SD, USB 3.1 Type-C, WiFi и Bluetooth 4.2, а также дополнительную батарею и внешний микрофонный адаптер XLR. При этом вы заплатите только сумму в 2499 долларов за корпус, что примерно на 500 долларов больше, чем у GH5, но по той же цене, что и A7S II от Sony.