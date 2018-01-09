Вторник, 9 Января

3D Z-камера HP обеспечивает захват Sprout 3D на любом компьютере

09.01.2018 0:06 12

3D Z-камера HP обеспечивает захват Sprout 3D на любом компьютере

Компьютеры HP Sprout all-in-one всегда были интригующими: они идеально подходят для 3D-захватов благодаря своим уникальным камерам. Но они также неудобны, если у вас уже есть мощный компьютер и собственный монитор. Именно здесь появилась новая Z-камера 3D. HP в основном вырезала функцию 3D-захвата от Sprout Pro и превратила ее в портативный аксессуар, который можно подключить практически к любому монитору (при условии, что он имеет плоскую заднюю панель). Это позволит художникам VR и другим 3D-создателям легко захватывать объекты реального мира, без необходимости инвестировать в специализированный ПК.

3D Z-камера HP обеспечивает захват Sprout 3D на любом компьютере

Кроме того, вы также сможете захватывать 2D-документы и сотрудничать с живым видео с Z 3D-камерой. Разумеется, он не может вписаться во все функции с компьютеров Sprout. Там нет проекции стола, и, следовательно, ни одна из уникальных функций мультитач, которые используют это. Но он все равно может быть полезен для всех, кто должен добавить 3D-захват в свой рабочий процесс. Поскольку это просто аксессуар, вы можете купить его и использовать на нескольких машинах в своем офисе или в студии. В то время как у нас не так много особенностей, HP заявляет, что сканирует объекты с помощью «разрешений, совместимых с компьютерной графикой», и предлагает отдельные карты текстур для физического рендеринга и VR.

К сожалению, мы не знаем, сколько будет стоить Z 3D-камера или когда она будет доступна.

3D Z-камера HP обеспечивает захват Sprout 3D на любом компьютере

Появились интеллектуальные стельки с приложением для отслеживания того, насколько вы устали
Появились интеллектуальные стельки с приложением для отслеживания того, насколько вы устали
Зарядное устройство с Bluetooth от Anker приносит Alexa к вашему современному автомобилю
Зарядное устройство с Bluetooth от Anker приносит Alexa к вашему современному автомобилю
Главная страница
Гаджеты
Смартфоны
Компьютеры
Ноутбуки
Фото и видео
Звук и музыка
Часы
Авто
Софт
Бизнес
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Новые технологии
Роботы
Читалки
Планшеты
Развлечения
Концепты
Игрушки
Дом и семья
Новости
Журнал
Журнал OneGadget #18
OneGadget #18
Читать
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Во Франции «вырастили» дерево-ветрогенератор
Во Франции «вырастили» дерево-ветрогенератор
Ученые обеспокоены темпами таяния льдов в Арктике
Ученые обеспокоены темпами таяния льдов в Арктике
RSS
Все новости »
Новости партнеров:

Все права защищены © 2007-2018

OneGadget.ru - гаджеты каждый день

Карта сайта | RSS-подписка

Использование любых материалов, размещенных на сайте, разрешается при условии ссылки на OneGadget.ru. Для интернет-изданий - обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена вне зависимости от полного либо частичного использования материалов. Материалы в рубрике "Новости" публикуются на правах рекламы.