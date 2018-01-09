Компьютеры HP Sprout all-in-one всегда были интригующими: они идеально подходят для 3D-захватов благодаря своим уникальным камерам. Но они также неудобны, если у вас уже есть мощный компьютер и собственный монитор. Именно здесь появилась новая Z-камера 3D. HP в основном вырезала функцию 3D-захвата от Sprout Pro и превратила ее в портативный аксессуар, который можно подключить практически к любому монитору (при условии, что он имеет плоскую заднюю панель). Это позволит художникам VR и другим 3D-создателям легко захватывать объекты реального мира, без необходимости инвестировать в специализированный ПК.

Кроме того, вы также сможете захватывать 2D-документы и сотрудничать с живым видео с Z 3D-камерой. Разумеется, он не может вписаться во все функции с компьютеров Sprout. Там нет проекции стола, и, следовательно, ни одна из уникальных функций мультитач, которые используют это. Но он все равно может быть полезен для всех, кто должен добавить 3D-захват в свой рабочий процесс. Поскольку это просто аксессуар, вы можете купить его и использовать на нескольких машинах в своем офисе или в студии. В то время как у нас не так много особенностей, HP заявляет, что сканирует объекты с помощью «разрешений, совместимых с компьютерной графикой», и предлагает отдельные карты текстур для физического рендеринга и VR.

К сожалению, мы не знаем, сколько будет стоить Z 3D-камера или когда она будет доступна.