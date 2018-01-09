Оказывается, в этом году у HP есть еще один гибридный ноутбук Envy x2, в дополнение к модели с питанием от Snapdragon, представленной в прошлом месяце. Как и следовало ожидать, вместо мобильного чипа он оснащен процессором Core 7-го поколения Intel (жаль, что HP не может поместить чип 8-го поколения) наряду с дополнительным подключением LTE. Это скорее традиционный конкурент Surface для людей, которые еще не готовы принять чип Snapdragon для своих вычислительных потребностей. И на основе того, что мы видели, это принесет достойную конкуренцию машинам Microsoft.

Трудно сказать, что Envy x2 с Intel зависел от своего родного брата Snapdragon. Оба они оснащены 12,3-дюймовыми экранами 1080p и выглядят как клоны Surface. Большая разница между ними заключается в том, как их включенные клавиатуры изменяются с экраном. Эта модель опирается на оригами-подобную складку для поддержки части планшета, например iPad Pro, в то время как версия Snapdragon содержит артикулирующую подставку. Изменение экрана по своему вкусу просто намного удобнее, чем застревание с одной позицией.

Intel Envy x2 также немного тяжелее, весом в 0,75 кг, по сравнению с 0,70 кг с версией для мобильных устройств. Это не очень заметная разница, и она по-прежнему ставит новый x2 немного под весом 0,78 кг Surface Pro 4. Он оснащен безвентиляторным дизайном, поэтому после того, как вы начнете работать, он не станет шумным и включает в себя 13-мегапиксельную заднюю камеру и 5-мегапиксельную фронтальную камеру. С его оборудованием не так много сюрпризов: он оснащен цифровой ручкой HP, и HP обещает 15 часов автономной работы. Примечательно, что компания утверждает, что вы сможете зарядить ее до 90 процентов всего за 90 минут.

В свое короткое время с Envy x2 это выглядело как довольно простой гибридный ПК. Планшет выглядит крепким и хорошо сделанным, а клавиатура имеет удовлетворительное количество.

HP еще не разглашает цены на Envy x2, но вы можете ожидать, что она появится весной. Это похоже на приличный гибрид, но я надеюсь, что HP предложит некоторые альтернативы этому случайному корпусу клавиатуры.