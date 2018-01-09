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Зарядное устройство с Bluetooth от Anker приносит Alexa к вашему современному автомобилю

09.01.2018 0:20 24

Зарядное устройство с Bluetooth от Anker приносит Alexa к вашему современному автомобилю

Некоторые автопроизводители уже планируют загрузить свои новые модели с помощью известного голосового помощника Amazon, но вам не нужно покупать новый автомобиль, чтобы Alexa стала дорожным компаньоном. Anker запустила новый подключаемый модуль Bluetooth для смарт-зарядки на CES 2018 под названием Roav Viva, и он может предоставить вам доступ к ИИ независимо от того, какой автомобиль вы имеете, если он поддерживает Bluetooth 4.0 A2DP. Технология существует с начала 2010 года, поэтому велики шансы на то, что ваш автомобиль оснащен этим, если вы приобрели его в течение последних нескольких лет.

Вы можете делать все, что вы обычно можете делать с Alexa через Roav Viva, например, проверять погодные условия или заказывать еду. Если вы хотите воспроизвести музыку, вы можете попросить Alexa подключиться к iHeartRadio или Pandora. Вы также можете слушать аудиокниги на Audible, играть в Jeopardy с друзьями во время поездки и использовать голосовые команды для поиска направлений на Картах Google, Apple Maps или Waze. Если вы хотите использовать Roav Viva в качестве зарядного устройства, вы можете подключить сразу два устройства. Так как он оснащен сверхскоростной технологией зарядки PowerIQ от Anker, вы даже можете быстро переключаться между гаджетами, которые вы заряжаете, если вам нужно.

Anov's Roav Viva работает как с Android, так и с iPhone, в том числе с iPhone 8 и iPhone X. В отличие от Garmin Speak, который также может поставить Alexa в ваш автомобиль за 150 долларов, этот будет стоить на 50 долларов меньше.

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Зарядное устройство с Bluetooth от Anker приносит Alexa к вашему современному автомобилю
Зарядное устройство с Bluetooth от Anker приносит Alexa к вашему современному автомобилю
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