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Появились интеллектуальные стельки с приложением для отслеживания того, насколько вы устали

09.01.2018 0:57 3

Появились интеллектуальные стельки с приложением для отслеживания того, насколько вы устали

Два года назад, на выставке CES 2016, была пара смарт-обуви, которую можно «зашнуровать», просто нажав виртуальную кнопку на смартфоне. Теперь компания с этими кроссовками, Zhor Tech, принесла свое последнее творение на CES 2018: связанная стелька для обуви. Устройство загружено датчиками, которые подсчитывают ваши шаги, обнаруживают уровни усталости, анализируют вашу осанку и обнаруживают любые грубые вибрации вокруг вас. Zhor Tech говорит, что стельки безопасности предназначены для людей, которые работают в строительстве или других подобных местах, так как это помогает им лучше отслеживать свою работу.

Появились интеллектуальные стельки с приложением для отслеживания того, насколько вы устали

Если кто-то поскользнулся, например, стелька может обнаружить это и предупредить менеджера или другого супервизора. Разумеется, вся система объединяется в приложение, где пользователи могут просматривать подробную информацию в режиме реального времени и делиться ею с другими людьми. По словам Zhor Tech, эта же технология может быть встроена в подошву для обуви, но сейчас есть только планы по продаже стельки компаниям, которые делают обувь, ориентированную на безопасность, за 149 долларов.

Появились интеллектуальные стельки с приложением для отслеживания того, насколько вы устали
Появились интеллектуальные стельки с приложением для отслеживания того, насколько вы устали
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