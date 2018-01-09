Два года назад, на выставке CES 2016, была пара смарт-обуви, которую можно «зашнуровать», просто нажав виртуальную кнопку на смартфоне. Теперь компания с этими кроссовками, Zhor Tech, принесла свое последнее творение на CES 2018: связанная стелька для обуви. Устройство загружено датчиками, которые подсчитывают ваши шаги, обнаруживают уровни усталости, анализируют вашу осанку и обнаруживают любые грубые вибрации вокруг вас. Zhor Tech говорит, что стельки безопасности предназначены для людей, которые работают в строительстве или других подобных местах, так как это помогает им лучше отслеживать свою работу.

Если кто-то поскользнулся, например, стелька может обнаружить это и предупредить менеджера или другого супервизора. Разумеется, вся система объединяется в приложение, где пользователи могут просматривать подробную информацию в режиме реального времени и делиться ею с другими людьми. По словам Zhor Tech, эта же технология может быть встроена в подошву для обуви, но сейчас есть только планы по продаже стельки компаниям, которые делают обувь, ориентированную на безопасность, за 149 долларов.