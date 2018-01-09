Пациенты с травмами спинного мозга, по данным вспомогательной технологической компании Neofect, сталкиваются с тремя серьезными проблемами в повседневной жизни: открытие и закрытие двери, чистка зубов и взятие предметов, например стакан воды.

Для тех, кто может быть в инвалидном кресле, ограниченным в использовании своих рук, Neofect разработала роботизированную перчатку, которая обертывается вокруг ладони, а также указательный и средний пальцы. Называется NeoMano («новая рука» в латинском / испанском объединении), перчатка соединяется с резиновой подушкой, которую можно контролировать локтем или ручкой, чтобы активировать захват и выпустить движения. Сам механизм прост: два провода стекают по длине каждого пальца и запускают захват, в результате чего пользователи могут поднимать объекты до 1 кг.

Neofect говорит, что легкая перчатка предназначена для ношения каждый день. Основанная в 2010 году, компания ранее использовала Rapael Smart Glove для координации рук и глаз при реабилитации инсульта. Прототип NeoMano, будет выглядеть «более холодным» в будущем, по словам пресс-секретаря, который также сказал, что планирует добавить распознавание голоса и движение головы, чтобы активировать его. Перчатка должна запуститься на Kickstarter в конце 2018 года и продаваться менее чем за 1000 долларов.