У HTC есть несколько обновлений в магазине для своей виртуальной гарнитуры Vive. Прежде всего, Vive Pro, в котором есть пара OLED-экранов с более высоким разрешением (2880 x 1600 против 1080 x 1200 оригиналов) и встроенные наушники. Гарнитура Oculus Rift подключила наушники, когда она была выпущена в продажу в начале 2016 года.

Vive Pro будет работать с базовыми станциями оригинальной гарнитуры для отслеживания движения в масштабе комнаты. Вы можете просто купить автономную гарнитуру и контроллер, а все остальное будет совместимо с обновленным оборудованием дисплея. Наушники Pro также оснащены встроенным 3D-звуком.

Электронная компания также анонсировала беспроводной адаптер для Vive, креативно названный Vive Wireless Adapter. Он использует технологию WiGig от Intel, чтобы обрезать пуповину. И если вам нужна отдельная гарнитура VR от компании, ознакомьтесь с Vive Focus.

Когда мы говорили с соавтором Vive Чет Фалишеком в 2016 году, он признал, что увеличение разрешения было одной из вещей, над которыми работала компания. Но было бы бессмысленно выпускать полноразмерную модель второго поколения, пока видеокарты не достигли бы 90 кадров в секунду в VR. Там нет ни слова, когда Vive Pro будет доступна.