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Project Linda - док-станция для Razer Phone

09.01.2018 18:06 9

Project Linda - док-станция для Razer Phone

Поскольку компания недавно выпустила свой первый смартфон, не удивительно, что оборудование Project Linda связано с этим: это док-станция для Razer Phone.

Телефон скользит в полость, где обычно находится трекпад, полностью его заменяя. Нажимайте кнопку на клавиатуре, и разъем плавно выдвигается из полости, что создает удовлетворительный жужжащий шум, когда он надежно подключается к порту USB-C телефона. Вырез в лотке дает доступ к боковой панели считывателя отпечатков пальцев, а также удваивается как простой способ вытащить телефон из лотка после его отсоединения от USB.

Project Linda - док-станция для Razer Phone

Менеджер по маркетингу Кевин Сатер сказал, что два устройства не были «полностью» спроектированы параллельно. Между устройствами есть зазор, и когда телефон сидит в своем лотке, он выглядит как обычный трекпад и вспомогательный аксессуар.

Трудно игнорировать глянцевый экран телефона при стыковке по нескольким причинам. Использование телефона в качестве трекпада было немного неудобным, потому что, в отличие от трекпадов, к которым мы так привыкли в традиционных ноутбуках, глянцевый экран может «захватывать» ненужные движения пальцами, когда вы перемещаетесь по яркой 13,3-дюймовой Квадратуре Project Linda HD-дисплей. В режиме стыковки вы можете зеркально отобразить телефон на мониторе Project Linda или использовать его в качестве второго экрана для определенных игр и приложений.

Project Linda - док-станция для Razer Phone

Устройство имеет пару USB-портов - один полноразмерный и один USB-C - для любых аксессуаров, которые вы хотите подключить (например, мышь). Использование мыши достаточно естественное, и все, что нужно для навигации, чувствуется довольно комфортно для пользователей Windows. В нижнем левом углу дисплея есть меню и панель задач для открытых приложений. Завершают другие функции веб-камера 720p, микрофон с двумя массивами и 3,5-мм аудиоразъем - чего не хватает самому телефону.

Написание быстрого письма в GMail на полнофункциональной клавиатуре Chroma Project Linda было удобно. Когда используешь клавиатуру для копирования текста, все реагирует так, как должно быть.

Project Linda - док-станция для Razer Phone

Корпус док-станции пуст, за исключением 53,6 Вт-ч аккумулятора, который может полностью зарядить телефон три раза и 200 ГБ памяти. Звук поступает от динамиков телефона Razer. Это делает оборудование Project Linda намного легче, чем кажется. При весе чуть более 1,25 килограмма, когда телефон состыковался, устройство чувствует себя чем-то, что можно бросить в сумку, и даже не заметить, что оно там.

Project Linda - док-станция для Razer Phone

В то время как Project Linda определенно чувствует себя как готовое окончательное оборудование, Razer подчеркнула, что это все еще концепция. Есть еще некоторые ошибки, чтобы разобраться с тем, как Android относится к второму экрану, например, и Razer говорит, что технология отказа от ладони по-прежнему нуждается в некотором улучшении. В конечном итоге компания надеется, что экран Project Linda станет большей копией экрана телефона. Это означает, что на последнем аппаратном оборудовании будет установлен сенсор с диагональю 120 Гц Quad HD с поддержкой HDR - спецификации, которые еще не существуют на 13,3 дюймах.

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