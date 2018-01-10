Если беспроводная игровая клавиатура Logitech превратила вас в поклонников игр без проводов, вам понравятся новые предложения Corsair. Периферийный производитель запустил несколько устройств на CES 2018, включая собственную беспроводную игровую клавиатуру, а также (огромный) коврик для мыши, который служит и как зарядное устройство Qi. Corsair использовала CHERRY MX Red механические ключи для клавиатуры K63 и снабдила ее батареей, которая, по ее словам, может поддерживать ее работу в течение 75 часов, несмотря на ее регулируемую синюю подсветку. Если это действительно может продолжаться 75 часов, тогда вам не нужно беспокоиться о том, чтобы остаться без питания в середине игры.

Она также зашифрована для защиты от беспроводного подслушивания и может подключаться к вашему компьютеру через Bluetooth. Но если вы не можете полностью доверять беспроводной клавиатуре, чтобы провести важный рейд или битву, вы можете подключить ее с помощью USB-кабеля.

Corsair также запустил мобильную клавиатуру MM1000 Qi, которая может заряжать вашу мышь, пока вы ее используете. И пэд может заряжать любое другое Qi-совместимое устройство, даже смартфоны, такие как Samsung Galaxy S8 и iPhones 8 и X. Кроме того, он оснащен адаптерами USB Micro-B, Type-C и Lightning Qi, которые вы можете использовать для зарядки других гаджетов, которые не поставляются со встроенным Qi.

Новая беспроводная игровая клавиатура компании (и ее сопровождающая игровая панель) теперь доступна на веб-сайте Corsair и продается за 130 долларов. Если вас больше интересует MM1000, следите за ней: в этом месяце выйдет зарядное устройство для мыши-слэш-зарядки и обойдется вам в $ 108.