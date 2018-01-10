Makeblock, создатель Lego-совместимых электронных блоков, чтобы научить детей тому, как кодировать, отважился на робототехнику. На CES 2018 он демонстрирует Codey Rocky, симпатичного маленького робота, который служит вашим компаньоном по кодированию. Он может похвастаться простым в использовании оборудованием для робототехники и графическим интерфейсом программирования, поэтому даже ваш маленький шестилетний ребенок может начать свою инженерную карьеру.

Лицо Codey Rocky состоит из синих светодиодов, которые загораются. Ниже расположены три кнопки с надписью A, B и C, а также динамик. Общая конструкция выполнена из высокоглянцевого пластика. Что особенно круто, так это то, что на задней панели есть модуль, который разделяет те же контакты pogo, что и остальная часть линейки Makeblock, поэтому вы можете легко прикрепить ее не только к материалам Makeblock, но и к стандартным деталям Lego.

Ах, но Codey Rocky - это не просто робот. Вытащите отделяемое лицо из его колесной базы, и он станет удобным контроллером, который вы можете использовать для игры. Контроллер - по прозвищу Codey - также оказывается мозгом операции, так как он включает более 10 электронных модулей, с которыми вы можете управлять кодом. Вы можете сделать его счастливым или сердитым, или просто вибрировать, когда коснетесь его стороны. Чтобы добавить еще больше волнений в приключение для кодирования, Codey имеет 6-осевой гироскоп, которым можно манипулировать, перемещая или наклоняя ваш контроллер.

Чтобы запрограммировать Codey Rocky, вы перетаскиваете цветные блоки в удобный графический интерфейс пользователя. Когда дети становятся старше и более продвинутыми, эти базовые навыки кодирования могут затем перейти на кодирование реальных языков, таких как Python.

Makeblock надеется продавать Codey Blocky за 100 долларов.