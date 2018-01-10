В прошлом году на выставке CES специалист по маршрутизаторам Linksys продемонстрировал участие в сетях домашней сети. Каждая трехдиапазонная башня «Velop» может служить маршрутизатором, расширителем диапазона, точкой доступа и мостом, что обеспечивает вам сверхбыструю связь в каждом уголке вашего дома. Единственная проблема? Они были довольно дорогими - не каждый хочет потратить $ 500 на трехузловой пакет. Если вы попадете в этот лагерь, не бойтесь - Velop работает над более дешевой, но более медленной двухдиапазонной сеткой. Новые башни немного меньше и будут работать с любым трехдиапазонным модулем, который вы, возможно, уже приобрели.

Чтобы мгновенно проникнуть - каждый узел представляет собой двухдиапазонную AC 2x2 802.11ac Wave 2 с конфигурацией радиостанции MU-MIMO, обеспечивая комбинированные скорости до 1300 Мбит / с. Вы можете следить за своей сетью через приложение-компаньон или с помощью выбора пользовательских навыков Velop Alexa.

Они выглядят так же, как старые - простые и пластиковые, с несколькими раздражающими огнями и логотипами. Это, вероятно, к лучшему, однако - большинство людей предпочли бы, чтобы их маршрутизатор был настолько незаметным, насколько это возможно, особенно если пять усеяны вокруг их дома. Весной этого года будет задействована двухдиапазонная система.