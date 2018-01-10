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Rokid представила свои AR очки

10.01.2018 1:01 15

Rokid представила свои AR очки

Очки Rokid AR не готовы к общественному потреблению, но компания выпускает их в этом году в любом случае. Rokid - компания ИИ, базирующаяся в Китае, и сделала себе имя на создании интеллектуальных домашних продуктов, но ее последний гаджет - это пара оправ, которые нацелены на то, чтобы быть AR-очками, проецирующие наши фантазии. Однако сейчас их функциональность ограничена.

Очки Rokid реагируют на основные жесты. Изображения появляются в верхнем правом углу линз, наложенных на реальный мир. Изображения достаточно ясны, чтобы читать основной текст, но они далеки от высокого уровня. Самая крутая вещь, которую могут делать линзы Rokid в настоящий момент, - это распознавание лица, с информацией о контакте, появляющейся для любого лица, которое вы запрограммировали. Пока что это все.

Очки Rokid более обтекаемые, чем полная гарнитура, такая как HoloLens или даже Magic Leap One, но они все еще решительно громоздки. Они работают от батарей и имеют встроенный процессор, поддерживают Bluetooth и Wi-Fi. Демо-версия Rokid демонстрирует на CES больше, чем модель, которая будет доступна для публики в конце этого года, хотя кадры в целом все еще кричат «здесь есть высокотехнологичные технологии». Тем не менее, они являются хорошей отправной точкой - и это именно то, что хочет Rokid.

Rokid надеется на разработку приложений с открытым исходным кодом и сбор данных о том, как люди фактически используют функциональность AR. Оттуда компания планирует улучшить дизайн будущих моделей.

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