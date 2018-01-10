Nokia анонсировала Nokia Sleep, датчик кровати, который находится под вашим матрасом, чтобы предоставить вам данные о том, что вы делаете в бессознательном состоянии. Как и многие его конкуренты, устройство будет отслеживать продолжительность сна, его прерывания и качество, которое вы получаете каждую ночь. Кроме того, панель интегрируется с IFTTT, позволяя вам автоматизировать ваш умный дом, чтобы работать в тандеме с периодами отдыха. Если у вас проблемы со сном, вы также сможете попробовать восьминедельный курс по улучшению сна, разработанный доктором Кристофером Винтером.

Многие помнят, что Withings, которую Nokia купила в 2016 году, выпустила устройство, называемое Aura. В то время Aura была комбинированной лампой и датчиком кровати, которые работали в тандеме, чтобы помочь вам лучше поспать. Лампа согревала бы вас красным светом, чтобы помочь вам дремать по вечерам, пробуждая вас с более белыми и голубыми оттенками на следующее утро.

Одна из самых сильных сторон Aura заключалась в том, что он также интегрировался с Nest, позволяя ему отключить отопление вашего дома, когда вы спокойно спали. К сожалению, аппаратное обеспечение никогда не получало интеграцию IFTTT, хотя неясно, рассматривалась ли такая функция в ее первоначальном воплощении. Обновленный Nokia Sleep, который более известен как датчик сна и домашнего устройства Nokia, призван исправить эту ошибку.

Будет очень интересно посмотреть, есть ли рынок для датчика, лишенный лампы для ночного и дневного сна. Тем не менее, это не остановит Nokia, которая выпустит сон в ближайшие несколько месяцев по цене 99,95 долларов.

Другим большим объявлением, которое выйдет из компании в этом году, является добавление новой цветовой гаммы к ее гибридным смарт-часам Steel HR. Розово-золотая версия Steel HR будет поставляться с двумя различными дизайнами циферблата: черным и белым, а также выбором черных или синих кожаных ремней или серые и черные силиконовые ленты. Часы будут появятся в феврале этого года, с ценой от 180 до 250 долларов.