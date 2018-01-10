Netgear выпускает два новых продукта, предназначенных для жестких игроков. Wi-Fi-маршрутизатор Nighthawk Pro Gaming (XR500) и коммутатор Nighthawk Pro Gaming SX10 10G / Multi-Gig LAN (GS810EMX) были разработаны для сверхпрочного игрового процесса, предлагая лучшие в своем классе функции, аккуратно упакованные в грозном черном корпусе.

Pro Gaming Router транслирует одновременно несколько устройств в одной сети, поэтому вы можете играть в онлайн в то же время, что и ваши друзья, не съедая производительность друг друга. Его геофильтр гарантирует локальное соединение и позволяет создавать предпочтительные серверные списки, в то время как двухъядерный процессор с тактовой частотой 1,7 ГГц поддерживает несколько устройств для лучшей потоковой передачи 4 К. Это также довольно бесхитростно, со скоростью до 800 + 1,733 Мбит / с и двойной полосой пропускания WiFi с удвоением пропускной способности. Кроме того, есть обычные сетевые инструменты, которые позволяют вам проверять устройства для повышения производительности и просматривать использование в режиме реального времени нескольких параметров.



Pro Gaming Switch, тем временем, преуспевает в Nighthawk S8000. Он обещает «близкую к нулю» задержку, порты, которые автоматически адаптируются для доставки необходимой вам скорости (до 10 Гбит / с), возможность объединения портов для еще более высоких скоростей и приоритезации потоков с помощью QoS для точной настройки вашей игры. Кроме того, алюминиевый корпус рассеивает тепло, поэтому он полностью бесшумный, и вы можете играть с настраиваемыми светодиодными элементами RGB, чтобы персонализировать каждый свет на устройстве - если вы не заняты использованием технологии внутри него, конечно. Маршрутизатор и коммутатор доступны по 300 долларов каждый.