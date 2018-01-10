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Взгляните на беспроводной адаптер HTC Vive Pro и VR

10.01.2018 1:49 6

Взгляните на беспроводной адаптер HTC Vive Pro и VR

Vive Pro представляет собой усовершенствованную версию оригинальной гарнитуры VR от HTC, добавляя интегрированные 3D-аудио и OLED-экраны с высоким разрешением, отображающие 2880 x 1600 в сочетании, с плотностью 615 пикселей на дюйм, с обновлением от 448 пикселей. Гарнитура также затрагивает некоторые из первых проблем, связанных с итерацией, добавляя новую накладку, которая помогает перераспределить вес.

Прилагаемые наушники переворачиваются с обеих сторон, как крылья, но когда они действительно используются, они создают уютную и захватывающую среду VR. Vive Pro оснащена двумя фронтальными камерами и двумя микрофонами.

Vive Pro работает с существующими системами HTC VR, включая исходную базовую станцию и отслеживание SteamVR 1.0 (и их обновленные версии, конечно). Игроки смогут объединить до четырех базовых станций, чтобы создать игровую площадку размером 10 метров x 10 метров.

У HTC есть четкий рынок для энтузиастов Pro: hardcore VR и предприятий, которые хотят получить самые мощные возможности. В этом квартале Pro будет продаваться как автономная гарнитура, без оборудования для слежения. Пакет в комплекте с базовой станцией 2.0 и контроллерами будет выпущен в конце этого года. HTC не планирует прекращать продажу оригинального Vive в 2018 году - Pro - просто более мощный вариант для серьезных пользователей.

Взгляните на беспроводной адаптер HTC Vive Pro и VR

В соответствии с этим видением будущего Dual Vive, HTC также показала беспроводной адаптер, который работает с обеими гарнитурами VR. Эта технология использует технологию WiGig от Intel, чтобы сделать гарнитуры беспроводными, и это должно появиться летом.

Цены для Pro и беспроводного адаптера будут объявлены ближе к запуску.

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