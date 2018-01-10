Sony всегда делает домашние аудиопродукции частью своих презентаций CES, а 2018 - не исключение. Наиболее примечательными являются HT-Z9F и HT-X9000F, две звуковые панели, которые включают объемный звук Dolby Atmos. Конечно, для настоящего Atmos требуются динамики, а это всего лишь звуковые панели 2.1 (HT-X9000F) и 3.1 (HT-Z9F). Для этого требуется виртуализация, которая, как полагает компания, является «виртуальным объемным движком» Sony, и по утверждению компании, может воспроизвести широкую звуковую сцену Atmos. И независимо от того, смотрите ли вы контент, смешанный для Atmos, или нет, более дорогой HT-Z9F включает в себя кнопку «Вертикальная S», которую, по словам Sony, обеспечит виртуальный 3D-звук. HT-Z9F будет стоить $ 900, а HT-X9000F $ 600.

Если виртуальный звук Atmos не заинтересует вас, Sony также представила колонки SS-CSE Dolby Atmos, что означает поместить их поверх SS-CS3 динамика или на SS-CS5. Они действительно будут работать с любыми динамиками, которые у вас есть, но, естественно, они лучше подходят для собственного оборудования Sony. Они зажигают звук вверх, чтобы воспроизвести звук потолочных громкоговорителей Atmos, которые вы найдете в театре; вам понадобится совместимый приемник. У Sony пока нет цены на эти динамики, но они также будут доступны весной 2018. Между этими новыми динамиками, существующими на данный момент в домашнем кинотеатре Sony динамиками и ресивером STR-DH790, вы можете получить полное решение для домашних кинотеатров Atoms-Capable от Sony. Однако это не будет дешево.

Наконец, если ваши потребности немного более скромны, компактная звуковая панель HT-S200F может пригодиться - Sony выставила счет в виде более компактного аудио решения. Она имеет встроенный сабвуфер, а также предлагает виртуализованный объемный звук; она также включает USB-порт для воспроизведения с других устройств, кроме вашего телевизора.