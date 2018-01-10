На данный момент группа продуктов компании охватывает множество баз, в том числе аудио, hi-res, спортивные наушники и мега-бас.

Во-первых, MDR-1AM2 представляет собой обновленную версию MDR-1AM, которую Sony дебютировала еще в 2014 году. Компания говорит, что новая модель улучшает звук. Более конкретно, проводные наушники совместимы с частотами до 100 кГц и упаковываются в новый 40-мм драйвер HD. Алюминиевые жидкокристаллические полимерные диафрагмы обрабатывают мелкие детали, в то время как элементы дизайна должны помочь в высокочастотных диапазонах и предотвратить потерю сигнала. MDR-1AM2 будет продаваться за 300 долларов.

Если вы предпочитаете, чтобы ваши наушники могли работать при более активном образе жизни, у Sony есть три варианта беспроводной связи, которые она демонстрирует на выставке CES. Универсальные беспроводные модели WF-SP700N стоимостью 180 долларов и WI-SP600N за 150 долларов предлагают возможность активного шумоподавления. С точки зрения времени автономной работы, вы можете ожидать три часа заряда с WF-SP700N и еще два полных заряда из включенного корпуса в течение девяти часов. С WI-SP600N компания говорит, что вы можете ожидать до шести часов воспроизведения. Существует также модель WI-SP500 от 80 долларов, которая позволяет работать до восьми часов. Все три варианта с IPX4-рейтингом, поэтому вам не нужно беспокоиться о поте на них в тренажерном зале. Более того, все трое будут продаваться этой весной.

Что касается динамиков Bluetooth, Sony добавляет три модели к своей линии Extra Bass с SRS-XB41, SRS-XB31 и SRS-XB21. У всех трех есть режим Live Sound, который создает то, что компания называет 3D-звуком с акцентом на бас, - в том, чтобы сохранить название линейки продуктов, конечно. Трио также оснащено многоцветными огнями, которые меняются в зависимости от музыки. В принципе, Sony считает, что это идеальные партнёры. Стоимость SRS-XB41, SRS-XB31 и SRS-XB21 составляет $ 250, $ 150 и $ 100 соответственно.