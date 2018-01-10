В прошлом году Sony добавила OLED и HDR в свою линейку, а затем подтолкнула ИИ Google Assistantв в качестве обновления для платформы Android TV. В 2018 году компания придерживается этих основ на своих последних телевизорах 4K с несколькими настройками. Она снова предложит OLED-телевизоры размером 55 и 65 дюймов, на этот раз с обновленной версией своей технологии, которая транслирует звук непосредственно с самого экрана.

Теперь, получив название «Acoustic Surface», эта серия A8F, похоже, упаковывает обновленную версию Crystal Sound, которую демонстрирует дисплей LG, с поддержкой 3.1 каналов аудио, а не A1E 2.1. Пока еще нет цены, но прошлогодние модели начинались от 5000 до 6500 долларов и в настоящее время продаются по цене около 3000/4 000 долларов.

Если эти OLED телевизоры стоят слишком дорого, Sony по-прежнему предлагает варианты ЖК-дисплея, а также серии X900F. Внутри этих локальных светодиодных экранов тот же самый X1 Extreme процессор Sony, который используется в A8F, однако, она говорит, что новая технология «X-Motion Clarity» работает, чтобы уменьшить размытость во время быстрого движения без потери яркости. В этом году X900F будет доступен в 49-, 55-, 65-, 75- и 85-дюймовых размерах.

Все высококачественные телевизоры Sony по-прежнему поддерживают Dolby Vision HDR, работают под управлением Android TV и будут поставляться с встроенным Google Assistant. Как и в предыдущих моделях, служба голосовых команд не всегда прослушивается, но может быть активирована кнопкой на пульте дистанционного управления. Управление громкой связью возможно, если у вас есть устройство Amazon Alexa, Google Home или один из собственных смартфонов Sony.