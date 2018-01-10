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Браслет безопасности Invi отталкивает нападавших вязкой вонью

10.01.2018 3:50 18

Браслет безопасности Invi отталкивает нападавших вязкой вонью

Это опасный мир, но ходить постоянно вооруженным ножами или огнестрельным оружием - это не всегда вариант для многих людей. Вот где подойдет браслет Invi для самозащиты. Его серебряная застежка содержит вонючий секрет, который может ненасильственно остановить атакующего на вашем пути.

Чтобы активировать браслет, пользователь сначала открывает небольшую застежку, а затем сильно дергает кожаный ремешок. Это разрушает скрытый контейнер, содержащий запатентованную вонючую смесь компании. Одного дуновения этого материала достаточно, чтобы дать большинству людей застопориться, а вам достаточно времени, чтобы убежать или хотя бы обратиться за помощью.

Компания не захотела показать в действии одну из этих вонючих бомб на выставке CES 2018 (по понятным причинам), но описала запах как коктейль из ужасных запахов. Браслет не пахнет специфически, как гнилые яйца, фекалии или гниющие трупы, но специально сформулирован, чтобы спровоцировать реакцию отвращения, заявленную представителями компании. Браслет Invi выпускается в двух размерах и поступит в продажу сегодня. Он продается по цене около 70 долларов и отправляется по всему миру из Нидерландов.

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