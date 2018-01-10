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Дорожные сумки CabinR отпугивают воров раздражающим сигналом тревоги

10.01.2018 20:08 9

Дорожные сумки CabinR отпугивают воров раздражающим сигналом тревоги

Не все хорошо отслеживают свои личные вещи, например рюкзаки или сумки. Поэтому CabinR, стартап из Гонконга, хочет помочь вам чувствовать себя в безопасности во время путешествия. Компания создала две сумки, рюкзак и портфель, в которых есть сигнализация с радиочастотной идентификацией (RFID), чтобы (надеюсь) держать потенциальных воров от ваших вещей. Она работает довольно просто: на сумке есть аварийное устройство, которое вы активируете нажатием кнопки, и единственный способ деактивировать - это провести по ней пластиковой картой RFID.

Дорожные сумки CabinR отпугивают воров раздражающим сигналом тревоги

Если вы этого не сделаете и откройте сумку, ее датчики обнаружат движение и создадут громкий, раздражающий звук, который может быть отключен только с вашей личной картой CabinR. Недостатком является то, что, если кто-то действительно хочет, они могут просто наступить на него и сломать, чтобы отключить. Это важно, потому что в мешках CabinR нет GPS-навигаторов или других датчиков местоположения, поэтому, если кто-то нарушает систему сигнализации, нет способа узнать, где они взяли рюкзак или портфель. Тем не менее, компания заявляет, что планирует принести эти типы функций своим продуктам в будущем.

CabinR собирается начать кампанию на Kickstarter 11 января, где сторонники ранних покупок смогут получить одну из сумок по цене около 120 долларов. Они явно не идеальны, но, по крайней мере, у CabinR есть правильная идея.

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