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Потратьте свое время на умную доску Flip от Samsung за 2,700 долларов

10.01.2018 21:03 33

Потратьте свое время на умную доску Flip от Samsung за 2,700 долларов

Samsung выпускает смарт-экраны всех типов и размеров, но всегда есть новый рынок для вторжения, и в этом году она нашла новый. Flip - это интеллектуальная доска, предназначенная для бизнеса, но она будет дома и в современной школе. Это 55-дюймовый сенсорный экран с гладкой матовой отделкой (с электронными чернилами), и она включает в себя двухсторонний стилус с тонкой ручкой на одном конце и немного более широкий инструмент подсветки - с другой.

Flip можно импортировать и экспортировать на USB-устройства, ноутбуки или мобильные устройства. Например, для подключения смартфона просто коснитесь нижней части доски, и его экран отобразится непосредственно на Flip. Затем вы можете управлять экраном мобильного устройства с самого Flip, и то же самое верно для подключения к ноутбуку или рабочему столу.

Flip действительно переворачивается, поворачиваясь горизонтально или вертикально, по мере того, как пользователи хотят. Основная доска поддерживает прокручивающую линейку из 20 пустых экранов для заметок, импорта изображений и рисования.

Flip стоит 2700 долларов, что не страшно по сравнению с такими продуктами, как Google Jamboard, стоимость которых составляет 5000 долларов.

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