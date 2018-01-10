Lacie DJI Copilot - это портативный жесткий диск с такими функциями, за которые мог бы убить любой профессиональный видеооператор или фотограф. Разумеется, в основе его лежит жесткий 2TB диск, но это также устройство для чтения мультимедийных карт, USB-концентратор и резервная батарея.

Снимите резиновую боковую панель, и вы найдете зарядное гнездо; USB, USB-C и micro-USB; плюс слот для SD-карт. Любой носитель, который вы вставляете, будь то карта или флэш-накопитель, автоматически резервируется на диске Copilot. И большой монохромный экран на передней панели позволяет вам узнать, сколько у вас осталось памяти. Он идеально подходит для съемки тонны видеоматериалов в полевых условиях и быстрого резервного копирования, без необходимости возиться с ноутбуком.

Вы даже можете просматривать или редактировать кадры с мобильного устройства благодаря встроенным кабелям Lightning и micro-USB. Просто подключите свой iPad, и вы можете приступить к просмотру ваших видеороликов 6K, в то время как батарея заряжает ваш планшет. Еще более интересно, вы можете подключить другие приводы от Copilot. Пока он подключается к вашему компьютеру, просто подключите другой внешний накопитель к USB-порту Copilot, и вы сможете получить доступ ко всем его данным.

Теперь, из-за всех этих особенностей, Copilot не совсем крошечный. Он определенно достаточно мал, чтобы бросить в сумку, но он не поместиться в карман пальто или кошелек. И это не будет дешево. Copilot будет стоить около $ 349.