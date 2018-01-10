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Подушка-робот Somnox предназначена для обнимания

10.01.2018 21:36 12

Подушка-робот Somnox предназначена для обнимания

У нас у всех бывают проблемы со сном, и по крайней мере одна группа исследователей из Нидерландов полагает, что это потому, что мы недостаточно обнимаемся. Это задумка, стоящая за Somnox, дыхательным роботом, который предназначен для того, чтобы прижаться к вам и заставить думать, что у вас есть специальный друг. В то же время, устройство будет предлагать успокаивающие звуки, такие как сердцебиение, колыбельные или природные звуки, в зависимости от ваших предпочтений. И вполне возможно, что вы сформируете привязанность к гигантскому серому McNugget.

Подушка-робот Somnox предназначена для обнимания

Устройство также заполнено множеством датчиков, которые еще не активированы, но считается, что в конечном итоге система также предложит отслеживание сна. И мысль состоит в том, что все, чего не хватало все эти годы, - обниматься с любимым человеком или домашним животным. Хотя найти любимого человека может быть дешевле, потому что у устройства есть розничная цена в 550 долларов без какой-либо ранней скидки. Компания считает, что, хотя первоначальная цена высока, она будет бледна по сравнению со стоимостью бессонных ночей.

Робот Somnox Smart доступен для предзаказа на Indiegogo, при этом первоначальные сторонники Kickstarter, как ожидается, получат свои юниты в июле.

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