На первый взгляд, редактирование гена CRISPR выглядит как решение для всех болезней мира: оно может лечить болезни, улучшать показатели рождаемости и в других случаях устанавливать генетические условия, которые ранее казались постоянными. Однако, возможно, вы захотите, чтобы ваши ожидания были низкими. Ученые опубликовали предварительные данные, свидетельствующие о том, что два варианта CRISPR Cas9 (наиболее распространенный метод редактирования генов) могут не работать для большинства людей. В исследовании у 65% и 79% испытуемых были антитела, которые будут бороться с белками Cas9.

Потенциальная реакция не шокирует. Оба варианта Cas9 основаны на распространенных бактериях, S. aureus и S. pyrogenes, которые, как правило, заражают людей. Однако это может также вызвать реакции, которые были бы неприятными. По крайней мере, они могут «препятствовать безопасному и эффективному использованию» CRISPR для лечения заболеваний. И в худшем случае они могут привести к «значительной токсичности» для пациентов.

Важно подчеркнуть, что исследования еще не были рецензированы.