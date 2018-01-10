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Основные методы редактирования гена CRISPR могут не работать для большинства людей

10.01.2018 23:16 18

Основные методы редактирования гена CRISPR могут не работать для большинства людей

На первый взгляд, редактирование гена CRISPR выглядит как решение для всех болезней мира: оно может лечить болезни, улучшать показатели рождаемости и в других случаях устанавливать генетические условия, которые ранее казались постоянными. Однако, возможно, вы захотите, чтобы ваши ожидания были низкими. Ученые опубликовали предварительные данные, свидетельствующие о том, что два варианта CRISPR Cas9 (наиболее распространенный метод редактирования генов) могут не работать для большинства людей. В исследовании у 65% и 79% испытуемых были антитела, которые будут бороться с белками Cas9.

Потенциальная реакция не шокирует. Оба варианта Cas9 основаны на распространенных бактериях, S. aureus и S. pyrogenes, которые, как правило, заражают людей. Однако это может также вызвать реакции, которые были бы неприятными. По крайней мере, они могут «препятствовать безопасному и эффективному использованию» CRISPR для лечения заболеваний. И в худшем случае они могут привести к «значительной токсичности» для пациентов.

Важно подчеркнуть, что исследования еще не были рецензированы.

Основные методы редактирования гена CRISPR могут не работать для большинства людей
Основные методы редактирования гена CRISPR могут не работать для большинства людей
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