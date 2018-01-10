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Воры украли часть солнечной дороги в Китае

10.01.2018 23:24 24

Воры украли часть солнечной дороги в Китае

Солнечные дороги имеют много потенциальных проблем, таких как повреждение и снег, но кража? Видимо, это тоже проблема. В China Qilu Evening News сообщалось, что воры вырезали небольшую часть экспериментальной дороги в Цзинань 2 января, всего через пять дней после дебюта 28 декабря. Хотя можно предположить, что это был несчастный случай, чиновники заявили, что недостающий сегмент «аккуратно отрезан», и, похоже, не исчез сам по себе.

С тех пор этот отрезок был отремонтирован. Расследование продолжается, но на этом деле пока нет никаких выявленных преступников.

Почему кто-то отрезал часть дороги, не известно. Хотя солнечные дороги относительно дороги, чтобы сделать, фактические солнечные панели не стоят того. Воры не собираются зарабатывать на удачу, и этого было бы недостаточно для личного использования, особенно если нет прозрачного бетона сверху. Наиболее правдоподобным объяснением является то, что кто-то хотел посмотреть, как работает эта технология, и почему-то не может просто спросить разработчиков.

Это, вероятно, не будет постоянной проблемой. Однако разумно сказать, что это не является существенной проблемой для обычных дорог. Пока солнечные дороги остаются новинками, люди обязательно будут знать, как они работают.

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