DJM Osmo Mobile установила стандарт для съемки стабилизированных видеороликов для смартфонов, и теперь настало время для продолжения. На выставке компания представила новый DJI Osmo Mobile 2, призванный сделать мобильную видеосъемку более доступной для масс. Наилучшая часть: он стоит разумные 129 долларов.

Новый Osmo использует тот же трехосный карданный шарнир для стабилизации, что и оригиналы, но DJI дал остальной части тела существенный редизайн. Стремясь снизить издержки и сделать конечный продукт менее дорогим, новый Osmo изготавливается из «высокопрочного модифицированного нейлона» вместо металла. Он чувствует себя достаточно прочным. Кроме того, у него появился новый четырехдюймовый кронштейн на нижней части Osmo для прикрепления к штативу для более сложных или длительных побегов.

Что еще? Есть модифицированный зажим, который поворачивается для размещения пейзажной и портретной съемки. Потенциально, тем не менее, это переход от съемных батарей к герметичной ячейке, так как вы потеряете возможность замены батарей в полевых условиях. Компания говорит, что новый Osmo проработает около 15 часов.

Помимо этих изменений дизайна DJI также попытался упростить элементы управления, с которыми пользователи должны были бы справиться. Триггер торговой марки исчез, переключатель питания был заменен кнопкой режима на передней панели захвата, а кнопки затвора и записи объединены в одну клавишу. Добавление слайдера масштабирования также означает, что вы можете легко и быстро изменить кадр объекта, не используя другую руку. Некоторые из этих изменений не совсем точно меняют игру, но они служат для того, чтобы сделать карданный подвес немного интуитивно понятным для людей, которые никогда раньше не использовали их.