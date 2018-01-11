Четверг, 11 Января

Xenoma создает умную одежду для пациентов с деменцией

11.01.2018 0:01 6

Xenoma создает умную одежду для пациентов с деменцией

Компания Smart fabric Xenoma ищет способы интегрировать свои технологии в нашу жизнь, особенно в медицинском варианте. Японская фирма демонстрирует набор умных пижам, которые могут носить пациенты в больнице, с особым упором на пациентов с деменцией. Идея состоит в том, что, вместо того, чтобы ограничивать людей в комнатах или держать их под наблюдением, одежда может автоматически выполнять эту работу.

В рубашку и штаны встроены тканевые датчики, которые были настроены для сбора конкретных материалов, адаптированных к каждому предмету одежды. Цепи, идущие вдоль бедер и ног, предназначены для обнаружения движения, поэтому профессионалы знают, когда пользователь движется. Между тем технология в рубашке предназначена для мониторинга жизненно важных признаков, таких как дыхание, в то время как дополнительные пары портов на груди могут быть подключены к ЭКГ, если это потребуется.

Xenoma создает умную одежду для пациентов с деменцией

Одним из наиболее интересных нововведений являются датчики ткани, которые не требуют контакта с гелем или жидкостью для поддержания проводимости с кожей. Еще более важно то, что компания утверждает, что ткань можно мыть более 100 раз, прежде чем покажутся признаки износа, делая ее такой же выносливой, как и то, что используется в обычной одежде.

В верхней части находится пластиковый диск типа Iron Man, в котором есть аккумулятор, блок Bluetooth LE, акселерометр и гироскоп. Устройство диаметром в два дюйма должно работать до восьми часов при зарядке, хотя в клинических сценариях оно должно работать намного дольше. Говоря о том, что Xenoma скоро проведет ограниченное клиническое испытание одежды с пока еще неназванной немецкой больницей.

Компания надеется, что оборудование будет готово к медицинскому использованию к 2020 году, после чего стоимость каждого предмета одежды будет меньше 100 долларов.

Xenoma создает умную одежду для пациентов с деменцией
Xenoma создает умную одежду для пациентов с деменцией
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