Четверг, 11 Января

Новейшие беспроводные наушники Jabra обещают улучшить качество звука и голоса

11.01.2018 0:26 18

Новейшие беспроводные наушники Jabra обещают улучшить качество звука и голоса

Apple AirPods - это не единственные по-настоящему беспроводные наушники. Фактически, Jabra выпускает третье поколение собственных технологий: беспроводные наушники Elite 65t и Elite Active 65t. В дополнение к этим двум новым моделям, Jabra демонстрирует проводную пару Bluetooth-наушников Elite 45e.

Elite 65t включает в себя одноразовый доступ к Siri, Google Now и Amazon Alexa и обещает до пяти часов прослушивания. Эта цифра составляет всего 15 часов благодаря включенной зарядной подставке. Существует встроенный микрофон для звонков и голосовых команд с приложением Jabra Sound +, управляющим любыми настройками EQ. Они будут представлены в трех цветовых сочетаниях: титановый черный, медный черный и золотой бежевый.

Новейшие беспроводные наушники Jabra обещают улучшить качество звука и голоса

Модель Elite Active 65t имеет все те же функции, но добавляет специальное покрытие для удержания их в ушах во время тренировок, интегрированного акселерометра для использования с фитнес-приложением Jabra и защитой от пота, воды и пыли IP56. Цветовая гамма будет представлена в Copper Blue и Copper Red.

Elite 65t стоит 170 долларов, а Elite Active - $ 190. В Jabra также есть новые наушники с Bluetooth-интерфейсом Elite 45e стоимостью 100 долларов.

Xenoma создает умную одежду для пациентов с деменцией
Xenoma создает умную одежду для пациентов с деменцией
Новый стабилизатор DJI улучшает контроль и снижает цену
Новый стабилизатор DJI улучшает контроль и снижает цену
Главная страница
Гаджеты
Смартфоны
Компьютеры
Ноутбуки
Фото и видео
Звук и музыка
Часы
Авто
Софт
Бизнес
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Новые технологии
Роботы
Читалки
Планшеты
Развлечения
Концепты
Игрушки
Дом и семья
Новости
Журнал
Журнал OneGadget #18
OneGadget #18
Читать
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Во Франции «вырастили» дерево-ветрогенератор
Во Франции «вырастили» дерево-ветрогенератор
Ученые обеспокоены темпами таяния льдов в Арктике
Ученые обеспокоены темпами таяния льдов в Арктике
RSS
Все новости »
Новости партнеров:

Все права защищены © 2007-2018

OneGadget.ru - гаджеты каждый день

Карта сайта | RSS-подписка

Использование любых материалов, размещенных на сайте, разрешается при условии ссылки на OneGadget.ru. Для интернет-изданий - обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена вне зависимости от полного либо частичного использования материалов. Материалы в рубрике "Новости" публикуются на правах рекламы.