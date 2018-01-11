Apple AirPods - это не единственные по-настоящему беспроводные наушники. Фактически, Jabra выпускает третье поколение собственных технологий: беспроводные наушники Elite 65t и Elite Active 65t. В дополнение к этим двум новым моделям, Jabra демонстрирует проводную пару Bluetooth-наушников Elite 45e.

Elite 65t включает в себя одноразовый доступ к Siri, Google Now и Amazon Alexa и обещает до пяти часов прослушивания. Эта цифра составляет всего 15 часов благодаря включенной зарядной подставке. Существует встроенный микрофон для звонков и голосовых команд с приложением Jabra Sound +, управляющим любыми настройками EQ. Они будут представлены в трех цветовых сочетаниях: титановый черный, медный черный и золотой бежевый.

Модель Elite Active 65t имеет все те же функции, но добавляет специальное покрытие для удержания их в ушах во время тренировок, интегрированного акселерометра для использования с фитнес-приложением Jabra и защитой от пота, воды и пыли IP56. Цветовая гамма будет представлена в Copper Blue и Copper Red.

Elite 65t стоит 170 долларов, а Elite Active - $ 190. В Jabra также есть новые наушники с Bluetooth-интерфейсом Elite 45e стоимостью 100 долларов.