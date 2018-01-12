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Louis Vuitton создает трекер для своих сумок

12.01.2018 14:52 12

Louis Vuitton создает трекер для своих сумок

Приложение для смартфонов и недавняя подача FCC сильно намекают на то, что у Louis Vuitton появился новый технический продукт: багажный трекер, который сочетается с определенными сумками, проданными модной компанией. Источники сообщают, что это будет первое подобное устройство для работы на международном уровне, но официального подтверждения пока нет.

Согласно листовке, включенной в документы, поданные в FCC, багажный трекер называется Louis Vuitton Echo и будет построен французским стартапом Axible. Он может работать до шести месяцев на полной батарее и заряжаться через простой USB-кабель. Клиенты используют мобильное приложение LV Pass для подключения к трекеру, который находиться в специальном кармане в сумке Louis Vuitton. Echo автоматически переключается в режим полета в полете; После приземления клиенты могут проверить приложение и узнать, где находится их багаж и посмотреть, было ли он открыт в промежутке времени.

Louis Vuitton создает трекер для своих сумок

Трекер работает только в некоторых крупных международных аэропортах, на которые распространяется мобильная геолокационная служба Sigfox; Карта покрытия компании включает в себя большую часть Северной и Западной Европы, наряду с высоконаселенными городами в США, Южной Африке, Бразилии, Мексике, Иране, Омане, Тайване, Японии, Австралии и Новой Зеландии. Любой, кто покупает Louis Vuitton Echo, получает три года службы Sigfox, связанные с покупкой устройства. Неясно, сколько будет стоить Echo (рассчитывайте на тупо высокую сумму - это Louis Vuitton, в конце концов), ни когда устройство будет выпущено.

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