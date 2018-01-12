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Ford поместит автоматические экстренные тормоза на двух моделях 2019 года

12.01.2018 15:46 30

Ford поместит автоматические экстренные тормоза на двух моделях 2019 года

Ford всегда, кажется, стоит на ногах, когда речь заходит об инновациях в автомобилях - например, компания только начала работать в команде робототехники в прошлом году. Теперь бренд снова играет в догонялки, объявив о планах установить автоматические экстренные тормоза в качестве стандарта на двух ключевых моделях 2019 года, что уже делают его соперники.

Тормоза, предназначенные для того, чтобы помочь водителям избежать столкновений, будут установлены на перепроектированном кроссовере Ford Edge 2019 Edge и его 2019 Ranger среднего уровня. Edge также предлагает ряд новых дополнительных функций безопасности, включая автоматическое рулевое управление и обновленную систему круиз-контроля.

Двадцать брендов пообещали оснастить все свои новые пассажирские автомобили с автоматическими аварийными тормозами к сентябрю 2022 года, но Ford до сих пор сохраняла свои планы. Ford собирается быть «более агрессивной» в стандартизации функций безопасности.

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