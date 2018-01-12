Не нужны огромные космические телескопы, такие как Хаббл и будущий космический телескоп им. Джеймса Уэбба, для охоты на обитаемые экзопланеты. NASA и Аризонский университет запустит небольшой телескоп размером с зерновой ящик под названием «Исследование активности звездной планеты CubeSat» или SPARCS в 2021 году. Цель состоит в том, чтобы найти так называемые M Dwarfs, звезды в 20 раз более темные, чем наше солнце, и посмотреть, испускают ли они слишком много излучения, чтобы поддерживать жизнь в других мирах.

Телескоп имеет всего 9 сантиметров в диаметре и оснащен камерой и двумя ультрафиолетовыми чувствительными детекторами. Большинство звездного ультрафиолетового излучения блокируется земной атмосферой, но орбитальный SPARCS, несмотря на его небольшой размер, будет иметь четкое представление.

«Это миссия в пограничную зону астрофизики и астробиологии», - рассказала Евгения Школьник, главный исследователь миссии SPARCS. «Мы собираемся изучить обитаемость и высокоэнергетическую среду вокруг звезд, которые мы называем M Dwarfs».

Миссия SPARCS будет сканировать красные карликовые звезды меньше половины размера нашего солнца и с 1 процентом яркости, как и в центре системы Trappist-1. Такие звезды в 20 раз более многочисленны, чем карликовые желтые звезды, подобные нашему собственному солнцу, поэтому их насчитывается около 40 миллиардов в галактике Млечный Путь.

Кроме того, исследователи обнаружили, что каждый четвертый M Dwarfs имеет скалистую планету в своих обитаемых зонах, где может существовать жидкая вода. Кроме того, для телескопов, таких как Хаббл, легче обнаружить экзопланеты вокруг таких звезд, так как более сильное затемнение, когда они проходят впереди, более заметно.

Однако вскоре после открытия Trappist-1 ученые заметили большую проблему. Солнечные ветры на поверхности Trappist-1 намного сильнее, чем здесь, поэтому планеты будут бомбардированы ультрафиолетовым излучением. Поскольку они настолько близки к звезде, ее излучение, вероятно, лишило планеты их атмосферы и сделало их непригодными для жизни.

Таким образом, миссия SPARCS заключается в том, чтобы увидеть, имеют ли некоторые, все или большинство звезд M Dwarfs одинаково сильные ультрафиолетовые вспышки. В отличие от Хаббла, где астрономам даются лишь короткие окна для наблюдений, ученые смогут сосредоточить их на тех же карликовых звездах в течение нескольких недель за один раз. «Хаббл дает нам множество деталей на несколько звезд за короткое время. Но для понимания их деятельности нам нужно долго смотреть на многие звезды вместо снимков нескольких », - сказала Школьник. «Миссия SPARCS покажет, как с помощью правильной технологии небольшие космические телескопы могут ответить на большие научные вопросы», - добавила она.