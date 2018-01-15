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Nanoleaf хочет, чтобы вы контролировали свой умный дом с додекаэдром

15.01.2018 15:08 21

Nanoleaf хочет, чтобы вы контролировали свой умный дом с додекаэдром

Несколько месяцев назад Nanoleaf открыл «Набор для начинающих ритмов», который позволилял синхронизировать красочные световые панели Aurora с музыкой. На выставке CES компания выпустила продукт, предназначенный для управления ими и многое другое: пульт Nanoleaf Remote. Но вместо обычного портативного пульта дистанционного управления Nanoleaf Remote находится в форме 12-стороннего многоугольника - додекаэдра, который меняет свет в зависимости от того, на какую сторону он повернут. И красота в том, что вам не нужно использовать его только с продуктами Nanoleaf - он будет работать и с совместимыми продуктами Apple HomeKit.

Так, например, вы можете повернуть одну из сторон, чтобы настроить температуру, или вы можете перевернуть ее на другую, чтобы поднять шторы. Или, если хотите, вы можете сопоставить одну из сторон с определенной «сценой», которая будет делать такие вещи, как включение вашего света и одновременное воспроизведение любимой песни. И, конечно же, все функции могут быть назначены с помощью приложения-компаньона Nanoleaf.

Nanoleaf хочет, чтобы вы контролировали свой умный дом с додекаэдром

Изменение света действительно так же просто, как смещение додекаэдра из стороны в сторону. Каждая сторона загорается в другом цвете после того, как она направлена вверх, как визуальный сигнал о том, что действие было инициировано.

И Remote - это не единственное, что отображается на стенде Nanoleaf. Она также дала предварительный просмотр предстоящего продукта, который представляет собой новые квадратные световые панели Nanoleaf. Как и с треугольными панелями, они могут быть настроены с другими продуктами Homekit. Однако крутая часть состоит в том, что, ранее вы могли подключать до 30 треугольных панелей вместе, теперь же можете соединять до 1000 из этих квадратных панелей.

Nanoleaf хочет, чтобы вы контролировали свой умный дом с додекаэдром

Более того, квадратные дисплеи спроектированы таким образом, чтобы они были водостойкими, и вы можете прикоснуться и скользить рукой по ним, чтобы изменить их цвета. Причина гидроизоляции? По словам пресс-секретаря, Nanoleaf предполагает, что эти квадратные дисплеи в конечном итоге могут быть установлены как высококачественный backsplash на кухне или, возможно, даже в ванной комнате.

Nanoleaf Remote поступит в продажу позже этой весной за 50 долларов, а доступность и цены квадратных дисплеев еще предстоит определить.

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