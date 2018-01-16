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Новый Veloster Hyundai дебютирует в «Forza Motorsport 7»

16.01.2018 14:09 9

Новый Veloster Hyundai дебютирует в «Forza Motorsport 7»

Новый Hyundai Veloster только что дебютировал на выставке NAIAS 2018, но в первый раз мы сможем на нем прокатиться в игре Forza Motorsport 7. Следуя примеру автомобилей, дебютирующих в видеоиграх (BMW M4 Coupe, Porsche 911 GT2 RS ), Veloster Turbo и Veloster N придут к игрокам Forza завтра, задолго до того, как автомобили поступят в продажу во втором квартале 2018. В реальной жизни обновленный трехдверный хэтчбек имеет немного большую мощность и более низкую позицию, в то время как новый " N "достигает 275HP и добавляет трек-настроенные режимы вождения.

Новый Veloster Hyundai дебютирует в «Forza Motorsport 7»

Тем не менее, пакеты технологий - это то, что интересует, и эти автомобили, естественно, имеют премиальную сенсорную версию, которая включает поддержку Android Auto и Apple CarPlay. Другой вариант - это Heads-up Display, который выступает на прозрачной панели, которая появляется перед ветровым стеклом, а затем убирается, когда не используется. Если автомобиль находится в спортивном режиме, вы увидите ориентированную на производительность информацию, такую как скорость, RPM и какая передача автомобиля. Беспроводная зарядка Qi - еще один вариант, как и система Hyundai Blue Link. Blue Link открывает такие опции, как Remote Start, Car Finder и помощь в автомобиле через веб-сайт, мобильные приложения, Android Wear, Apple Watch и Amazon Alexa.

Новый Veloster Hyundai дебютирует в «Forza Motorsport 7»
Новый Veloster Hyundai дебютирует в «Forza Motorsport 7»
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