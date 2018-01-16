Китайский автопроизводитель GAC показывает свои достижения на выставке NAIAS 2018. «Мы хотим, чтобы вы дали нам шанс бросить вызов самим себе», - сказал со сцены президент группы GAC Фэн Синья, прежде чем обнародовать первую полностью электрическую концепцию GAC En Enge. En Enge - двухдверный компактный кроссовер SUV. Первое, что вы заметите, это те огромные порты на переднем бампере. Хотя они выглядят так, будто предназначены для охлаждения, они фактически являются съемными противотуманными фарами. Названные G-Torches, они удваиваются в качестве фонариков, когда вы хотите заняться изучением внедорожника.

В автомобиле есть рулевое колесо, вдохновленное гоночными автомобилями, и двери, похожие на крылья чайки, которые спроектированы так, что при их открытии можно одновременно выйти как с переднего, так и с заднего сиденья. Есть приборная панель с плоским экраном, которая передает данные о движении (скорость автомобиля, GPS, информация о погоде) на переднее сиденье, а задние пассажиры имеют различный вид развлечений в их распоряжении. А именно, панорамные AR-очки, которые накладывают различные типы информации о внешнем мире через непрозрачные окна автомобиля - во многом подобно концептуальному фургону Sony.

Что касается мощности, En Enge упаковывает аккумулятор на 71 кВтч с диапазоном 370 миль. GAC говорит, что с десятиминутным зарядом вы можете подняться до 240 миль; также будет доступно беспроводное зарядное устройство.

GAC также продемонстрировал свой средний седан, GA4, который поступит в продажу в Китае через несколько недель. En Enge определенно является самым амбициозным автомобилем в линейке GAC, и он следует общей тенденции здесь, в NAIAS: кроссоверы, кроссоверы, кроссоверы. Фирма заявляет, что надеется привлечь на рынок более молодой рынок.

Чтобы достичь своей цели стать «брендом мирового класса», GAC строит объект исследований и разработок в Детройте, а также планирует один в Лос-Анджелесе. У него уже есть место в Силиконовой долине. И для дальнейшего продвижения своих амбиций компания начала работать с Huawei и Tencent.