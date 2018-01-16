Поскольку автомобили становятся более зависимыми от программного обеспечения, для автопроизводителей крайне важно убедиться, что их код максимально безопасен. Это несколько удивительно для компании, такой как BlackBerry, выйти с потенциальным решением. Во время Североамериканского международного автомобильного шоу (NAIAS) генеральный директор компании Джон Чен объявил о новом облачном инструменте под названием Jarvis, который может сканировать сложное программное обеспечение, необходимое для современных подключенных и автономных автомобилей.

Jarvis сканирует автомобильный двоичный код, чтобы определить уязвимости безопасности в программном обеспечении, используемом в современных и будущих автомобилях, большая часть которых написана сторонними поставщиками. Blackberry утверждает, что он может сканировать и доставлять информацию в считанные минуты, сокращая время в одном исследовании от более чем 30 дней до семи минут. «Подключенные и автономные транспортные средства требуют разработки самого сложного программного обеспечения, когда-либо созданного», - сказал Чэнь, «создавая серьезную проблему для автопроизводителей, которые должны обеспечить соответствие кода стандартам отрасли и производителя, одновременно с тем, чтобы сражаться с очень большой и заманчивой атакой для киберпреступников ».

Как только автомобильная компания подписывается на Jarvis, она может быть настроена для собственных нужд по всей цепочке поставок программного обеспечения, позволяя автомобильным компаниям проверять файлы на наличие проблем на всех этапах разработки. В то время как Blackberry первоначально ориентируется на автопроизводителей, технология может помочь многим другим отраслям промышленности, сканируя, например, комплексное программное обеспечение для здравоохранения, промышленной автоматизации, аэрокосмических и военных проектов обороны.