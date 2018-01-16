Вторник, 16 Января

BlackBerry Jarvis обнаруживает недостатки безопасности на подключенных автомобилях

16.01.2018 14:51 3

BlackBerry Jarvis обнаруживает недостатки безопасности на подключенных автомобилях

Поскольку автомобили становятся более зависимыми от программного обеспечения, для автопроизводителей крайне важно убедиться, что их код максимально безопасен. Это несколько удивительно для компании, такой как BlackBerry, выйти с потенциальным решением. Во время Североамериканского международного автомобильного шоу (NAIAS) генеральный директор компании Джон Чен объявил о новом облачном инструменте под названием Jarvis, который может сканировать сложное программное обеспечение, необходимое для современных подключенных и автономных автомобилей.

Jarvis сканирует автомобильный двоичный код, чтобы определить уязвимости безопасности в программном обеспечении, используемом в современных и будущих автомобилях, большая часть которых написана сторонними поставщиками. Blackberry утверждает, что он может сканировать и доставлять информацию в считанные минуты, сокращая время в одном исследовании от более чем 30 дней до семи минут. «Подключенные и автономные транспортные средства требуют разработки самого сложного программного обеспечения, когда-либо созданного», - сказал Чэнь, «создавая серьезную проблему для автопроизводителей, которые должны обеспечить соответствие кода стандартам отрасли и производителя, одновременно с тем, чтобы сражаться с очень большой и заманчивой атакой для киберпреступников ».

Как только автомобильная компания подписывается на Jarvis, она может быть настроена для собственных нужд по всей цепочке поставок программного обеспечения, позволяя автомобильным компаниям проверять файлы на наличие проблем на всех этапах разработки. В то время как Blackberry первоначально ориентируется на автопроизводителей, технология может помочь многим другим отраслям промышленности, сканируя, например, комплексное программное обеспечение для здравоохранения, промышленной автоматизации, аэрокосмических и военных проектов обороны.

Новое программное обеспечение Mobile Connect от Dell переносит ваш телефон на ваш компьютер
Новое программное обеспечение Mobile Connect от Dell переносит ваш телефон на ваш компьютер
Приложение «Фотографии» в Windows 10 получит интеллектуальный поиск
Приложение «Фотографии» в Windows 10 получит интеллектуальный поиск
Главная страница
Гаджеты
Смартфоны
Компьютеры
Ноутбуки
Фото и видео
Звук и музыка
Часы
Авто
Софт
Бизнес
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Новые технологии
Роботы
Читалки
Планшеты
Развлечения
Концепты
Игрушки
Дом и семья
Новости
Журнал
Журнал OneGadget #18
OneGadget #18
Читать
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Во Франции «вырастили» дерево-ветрогенератор
Во Франции «вырастили» дерево-ветрогенератор
Ученые обеспокоены темпами таяния льдов в Арктике
Ученые обеспокоены темпами таяния льдов в Арктике
RSS
Все новости »
Новости партнеров:

Все права защищены © 2007-2018

OneGadget.ru - гаджеты каждый день

Карта сайта | RSS-подписка

Использование любых материалов, размещенных на сайте, разрешается при условии ссылки на OneGadget.ru. Для интернет-изданий - обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена вне зависимости от полного либо частичного использования материалов. Материалы в рубрике "Новости" публикуются на правах рекламы.