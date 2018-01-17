Беззеркальные машины, ужасающие, но они уже приходят. В 2015 году Организация Объединенных Наций дала возможность автопроизводителям заменить зеркала камерами и системами отображения, поэтому гонка идет на разработку технологий, подходящих для работы. Теперь Mitsubishi утверждает, что она разработала самую совершенную в отрасли камеру для автомобилей, способную обнаруживать объекты на расстоянии до 100 метров.

Технология использует фирменный ИИ, чтобы дать водителям предварительное предупреждение о предстоящих препятствиях и, как ожидается, поможет предотвратить несчастные случаи, особенно при смене полос движения. Система имеет визуально-познавательный режим, который имитирует человеческое визуальное поведение, чтобы сосредоточиться на правильной вещи в любой заданной области зрения, и он может различать типы объектов, такие как пешеходы, автомобили и мотоциклы. По сравнению с обычными системами на базе камеры это расширяет расстояние обнаружения объекта от 30 метров до 100 метров и улучшает точность обнаружения объектов с 14 процентов до 81 процента.

Ожидается, что в следующем году в Японии начнутся продажи беззеркальных автомобилей, которые говорят, что системы камер обеспечивают более широкий, слепой вид без пятен для водителей и, следовательно, они более безопасны. Уход от громоздких зеркал также помогает автомобилям стать более аэродинамическими, что приводит к более быстрым скоростям и более высокой топливной экономичности, поэтому ожидайте, что другие производители вскоре последуют примеру Mitsubishi.